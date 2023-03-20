Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лед в Ярославской области

Ярославль, , 15:17 — REGNUM Продюсер Дмитрий Свиргунов, являющийся основателем группы Cream Soda и техно-проекта Locked Club, провалился под лёд в Ярославской области. Об этом 20 марта сообщил источник ИА REGNUM.

Основатель группы Крем-Сода с братом. Цитата из видео с канала: RUSSELL BLOG

По словам источника, инцидент произошёл в селе Диево-Городище, в котором 34-летний продюсер отдыхал вместе со своими друзьями. В ночь на 20 марта они находились на берегу Волги и всей компанией провалились под лёд.

Также он отметил, что одному из мужчин и женщине удалось выбраться из ледяной воды, однако 27-летний мужчина скончался, когда его везли в медучреждение. Ещё три человека числятся пропавшими без вести, в числе них — Дмитрий Свиргунов.

Кроме этого, источник уточнил, что МЧС поиски людей в Ярославской области. Группа Cream Soda официально заявила о пропаже своего друга и основателя Дмитрия Свиргунова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Калужской области были найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков. Пятеро детей 18 марта провалились под лёд на реке Протва, двое из них погибли, троих спасли.