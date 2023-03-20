Якутск, , 14:26 — REGNUM В Якутии эвакуировали рыбаков, застрявших на реке из-за непогоды. Ловившие рыбу семеро взрослых, с которыми находились четверо детей, оказались в опасности из-за начавшейся пурги 19 марта. Они подали сигнал о помощи в дежурную службу МЧС, сообщив, что дорогу замело и самостоятельно выбраться с реки им не удаётся. Об этом 20 марта сообщили в региональной Службе спасения.

В Якутии спасли застрявших в пургу на льдине рыбаков с детьми ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»

На помощь попавшим в беду людям отправились спасатели на вездеходе. Все 11 человек были благополучно эвакуированы. Пострадавших нет.

«Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили три машины, застрявшие в снегу. Пересадив к себе в вездеход пассажиров из застрявших машин, спасатели эвакуировали их в город Якутск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2023 года в Долинском районе на острове Сахалин оказались на оторвавшейся льдине 18 рыбаков. В результате спасательных работ все они благополучно были эвакуированы.