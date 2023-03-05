Долинский район, , 13:52 — REGNUM Все 18 рыбаков, находившиеся на оторвавшейся от берега льдине, возвращены на берег в Долинском районе на острове Сахалин. Об этом сообщает 5 марта пресс-центр ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Рыбаки на льдине © Пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области/ТАСС

Шесть человек добрались до берега самостоятельно, ещё 12 рыбаков перевезли спасатели. Они удостоверились, что людей на оторвавшемся ледовом поле не осталось.

«По состоянию на 17:30 (сах) спасение рыбаков с оторвавшегося льда завершено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 человек остались на льдине, отошедшей от берега в районе населённых пунктов Стародубское и Взморье на юге Сахалина.