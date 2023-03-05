На юге Сахалина рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
Долинский район, 5 марта 2023, 13:52 — REGNUM Все 18 рыбаков, находившиеся на оторвавшейся от берега льдине, возвращены на берег в Долинском районе на острове Сахалин. Об этом сообщает 5 марта пресс-центр ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Шесть человек добрались до берега самостоятельно, ещё 12 рыбаков перевезли спасатели. Они удостоверились, что людей на оторвавшемся ледовом поле не осталось.
«По состоянию на 17:30 (сах) спасение рыбаков с оторвавшегося льда завершено», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 человек остались на льдине, отошедшей от берега в районе населённых пунктов Стародубское и Взморье на юге Сахалина.