Донецк, 20 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Отношение ВСУ к военнопленным стало ещё хуже, заявила 20 марта омбудсмен ДНР Дарья Морозова. К российским военным украинские боевики применяют новые виды пыток.

Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

Говоря о новом обмене военнопленными, Морозова рассказала о «новых видах пыток», которые применяют ВСУ к попавшим в плен. Информацию об этих изощрённых пытках Донецк направит в СКР, и это «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины».

«Виновные понесут наказание, — рассказала Морозова в интервью РИА Новости. — Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Минобороны РФ распространило информацию об обмене украинских пленных на 90 российских военнослужащих. На следующий день, 8 марта, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Украина отказалась забрать 70 своих военных.

В СКР, регулярно получая информацию о бесчеловечном обращении ВСУ с пленными и мирными жителями Донбасса, заявляют, что будут квалифицировать как пытки случаи, когда российских пленных держат без тёплой одежды на морозе.