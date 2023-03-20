Король Таиланда подписал указа о роспуске парламента для проведения новых выборов

Бангкок, , 13:30 — REGNUM Указ о роспуске таиландского парламента для проведения новых выборов подписал король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Об этом 20 марта сообщает издание Royal Gazette.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева страны Сутхида Tris_T7

«Настоящий королевский указ вступает в силу с момента публикации», — говорится в опубликованном документе.

Уточняется, что такое решение было принято для проведения новых выборов в палату представителей (нижняя палата парламента Таиланда). При этом добавляется, что новые выборы должны состояться через не ранее 45 и не позднее 60 дней после роспуска нынешнего парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января политический активист в Таиланде был приговорён к 28 годам тюремного заключения за размещение в социальной сети непочтительных постов о тайском короле. Он получил по три года тюремного заключения за каждое из 14 оскорблений.