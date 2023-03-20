Матвиенко заявила, что потенциал Африки еще предстоит раскрыть

Москва, , 13:25 — REGNUM Африка за последние десятилетия совершила «громадный скачок в развитии», её потенциал еще только предстоит раскрыть. Об этом 20 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной парламентской конференции «Россия — Африка».

Валентина Матвиенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Африка — континент с большим потенциалом», — сказала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко отметила, что растет и международный авторитет континента. По её словам, это совершенно объективная и закономерная тенденция, с которой не хотят считаться страны коллективного Запада во главе с США. Матвиенко считает, что Запад не хочет менять свой менталитет неоколониализма и прибегает к средствам сдерживания: санкциям, угрозам, шантажу, двойным стандартам и неприкрытому лицемерию.

«Для России страны Африканского континента всегда были надежными партнерами и настоящими союзниками. Уверена, что так будет и впредь», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия всегда была и остается сторонницей принципов «равноправия, взаимного уважения, неотъемлемого права каждого государства самостоятельно выбирать свой путь развития, свою судьбу без вмешательства извне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции «Россия — Африка», Олег Озеров заявил, что Москва поддержит страны Африки в укреплении суверенитета и безопасности. Кроме этого Россия готова не только удовлетворить потребности Африки за счёт импорта зерна, но и развивать собственные потребности континента.