Новосибирск, 20 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Руководству авиакомпании S7 предстоит ответить перед законом за отказ в перевозке 12 пассажиров рейса из Новосибирска в Душанбе. Об этом 20 марта сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно»).

«Установлено, что в феврале 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина авиакомпания в отсутствие законных оснований отказала в одностороннем порядке 12 гражданам в авиаперевозке по маршруту Новосибирск ― Душанбе ввиду отсутствия свободных мест на борту воздушного судна», ― уточнятся в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

В этой связи Новосибирской транспортной прокуратурой генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Сибирь» (S7) уже не первый раз попадает в поле зрения прокуратуры. В декабре 2022 года по итогам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении при оказании услуг. Так, десяти купившим билеты пассажирам не хватило мест на рейс Новосибирск ― Самарканд. Они вынужденно остались в аэропорту вылета.