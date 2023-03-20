Донецк, 20 марта, 2023, 11:31 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе в результате действий вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 682 мирных жителя, включая 28 детей. Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«По официальным данным СЦКК ДНР с начала эскалации (с 17.02.22) по состоянию на 10:30 20.03.2023 за 396 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 682 гражданских лица, в том числе 28 детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за этот же период получили ранения в общей сложности 2584 мирных жителя, включая 134 детей.

Также указывается, что за это же время было зафиксировано 98 случаев подрыва мирных граждан, включая девять детей, на запрещённых противопехотных минах «Лепесток». Три человека из-за полученных ран скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 марта Вооружённые силы Украины выпустили в направлении Киевского и Куйбышевского районов города Донецка Донецкой Народной Республики семь снарядов. Обстрел вёлся из районов населённых пунктов Авдеевка и Нетайлово.