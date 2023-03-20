Нью-Дели, 20 марта, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Премьер-министр индии Нарендра Моди принял приглашение японского коллеги Фумио Кисиды принять участие в саммите G7 («Большой семёрки»), который пройдет в мае в городе Хиросиме. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил премьер-министр Японии Кисида.

Christoph Soeder/Global Look Press Премьер-министр индии Нарендра Моди

«Я официально пригласил премьер-министра [Нарендру — ред.] Моди на саммит G7 в Хиросиме, моё приглашение было сразу же принято», — сказал Кисида по итогам прошедшего в Индии этапа переговоров.

Напомним, что визит японского премьер-министра в Индию продлится до 22 марта. В ходе переговоров лидеры двух стран планируют обменяться мнениями по плану реализации своих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее о намерениях Фумио Кисиды пригласить Нарендру Моди принять участие в саммите G7 сообщало японское агентство Kyodo.