Уфа, 20 марта, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В Башкирии сбитого автомобилем жителя Оренбургской области переехали ещё четыре автомашины, в результате чего он погиб на месте. Об этом 20 марта сообщил глава Управления ГИБДД по республике Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале.

Официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Место ДТП

Как уточнил Севастьянов, ДТП произошло в Мелеузовском районе на 213-м километре автомобильной дороги Уфа — Оренбург.

«Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём Land Rover допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области», — написал он в своём сообщении, добавив, что после этого пешехода переехали ещё четыре автомобиля.

Также начальник ГИБДД региона уточнил, что в результате произошедшего попавший под колёса мужчина погиб на месте, и добавил, что по этому факту начато разбирательство для установления причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Каргапольском районе Архангельской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик DAF. Авария унесла жизни четверых людей.