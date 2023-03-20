Нью-Дели, 20 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Для создания в Индии одного из наиболее крупных узлов международного воздушного сообщения индийские власти намерены выделить до 2025 года 980 млрд рупий ($12 млрд). Об этом 20 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По информации источника, порядка $9 млрд будет внесено в эту сумму частными инвесторами и ещё около $3 млрд — индийским Управлением аэропортов.

«Индия хочет стать передовой державой в области авиаперевозок», — приводит агентство слова министра авиации и сталелитейной промышленности страны Джотирадитьи Сциндии.

При этом уточняется, что в данный момент в Индии имеется 148 воздушных гаваней, а к 2025 году их должно быть 220.

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям.