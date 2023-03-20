Миссия ШОС признает легитимными выборы в Республике Казахстан — Логвинов
Астана, 20 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедшие 19 марта в Казахстане парламентские выборы соответствующими демократическим нормам. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе брифинга заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
«Миссия констатирует, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям национального законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам», — сказал Логвинов.
Также он отметил, что миссией не было отмечено признаков, указывающих на какие-либо нарушения законодательства.
Накануне координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Александр Маркевич отметил, что прошедшие выборы полностью соответствовали международным нормам и законодательству Республики Казахстан.