Астана, 20 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедшие 19 марта в Казахстане парламентские выборы соответствующими демократическим нормам. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе брифинга заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

Абзал Калиев/Sputnik/РИА Новости Урна с бюллетенями на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане

«Миссия констатирует, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям национального законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам», — сказал Логвинов.

Также он отметил, что миссией не было отмечено признаков, указывающих на какие-либо нарушения законодательства.

Накануне координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Александр Маркевич отметил, что прошедшие выборы полностью соответствовали международным нормам и законодательству Республики Казахстан.