Бангкок, 20 марта, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В Таиланде на одной из свалок нашли металлический цилиндр с радиоактивным цезием, который ранее пропал с электростанции в провинции Прачинбури. Об этом 20 марта сообщает портал Coconuts.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

По информации источника, следы радиоактивного цезия-137 были найдены неподалёку от электростанции, с которой он пропал, в ходе сканирования груд металлолома и прессованной стали на наличие радиоактивных материалов.

Отмечается, что цилиндр не могли обнаружить на протяжении шести недель и за информацию о том, где он находится, таиландскими властями было объявлено вознаграждение в размере 100 тыс. батов ($2,9 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией.