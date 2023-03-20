Канберра, 20 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. До 1 мая отложено рассмотрение дела об экстрадиции в США арестованного в Австралии бывшего американского военного лётчика Эдмунда Даггана, который оспаривает такое решение. Об этом 12 марта рассказал адвокат арестованного Деннис Миралис, его слова приводит вещательная корпорация ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Как отметил Миралис, на фоне намерения защиты бывшего военного пилота доказать, что службы безопасности Австралии причастны к «созданию условий, при которых бывший летчик будет экстрадирован в США», рассмотрение дела Даггана было решено отложить.

«У нас есть серьёзные сомнения в том, что были соблюдены все требования закона о взаимной правовой помощи [между Австралией и США] и имелись юридические основания для запросов о его экстрадиции, сделанных американскими органами правопорядка в отношении Даггана, который на момент их подачи имел только австралийское гражданство», — заявил юрист.

Также адвокат Даггана уточнил, что защите бывшего военного пилота было безосновательно отказано со ссылкой на секретность в предоставлении некоторых документов, касающихся её подзащитного, что, как считает юрист, является нарушением права на справедливый суд.

«Слушания не могут быть продолжены, пока мы не получим всей необходимой информации», — добавил Миралис.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2022 года обвинения «в незаконном оказании военных услуг КНР» и нарушении законов о международной торговле оружием и отмывании денег были предъявлены по запросу американских властей бывшему военному пилоту из США Эдмунду Даггану, который был ранее арестован в Австралии.