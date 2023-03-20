Астана, 20 марта, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Прошедшие в Казахстане в воскресенье парламентские выборы были проведены в соответствии с международными нормами, заявил координатор миссии ПА ОДКБ (Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности) Александр Маркевич в ходе брифинга в понедельник, 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Необходимо констатировать, и мы отметили это в своем заключении, что выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами», — сказал Маркевич.

Также он отметил, что в порядке выдачи бюллетеней и в ходе подсчета голосов не было выявлено нарушений, а на избирательных участках был обеспечен высокий уровень безопасности и правопорядка.

Напомним, накануне издание Exit Poll сообщило, что в Казахстане правящую партию в ходе парламентских выборов поддержали более 53% избирателей.