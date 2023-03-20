Запорожье, Запорожская область, 20 марта, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Силы и резервы Вооружённых формирований Украины в Запорожье уже исчерпаны до минимума, но командование продолжает отдавать приказы о наступлении, пренебрегая риском больших потерь. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Тайфун Алексей Подволоцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В итоге они только позорятся. И это, скорее всего, те самые военнослужащие, которые отправлялись на обучение в Европу и так далее», — отметил он.

Бойцы России подчёркивают, что украинские солдаты вынуждены осуществлять наступление вопреки своим возможностям. Часто атаки бывают демонстрационными для доказательства боеспособности украинской армии. В ходе одного из таких наступлений ВСУ потеряли сразу две роты, отметил военный РФ с позывным Грек. Такие неоправданные атаки случаются часто и заканчиваются большими потерями украинской стороны и возросшим боевым духом российских солдат, подчёркивают военнослужащие.

Военный с позывным Фома рассказал, что иногда атакуют польские наёмники, умело управляющие вооружениями из Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в южных кварталах Артёмовска украинских солдат отстреливают при попытках перемещаться. За ними следят пулемётчики. За территорию идут бои, силы ВСУ подвергаются обстрелу.