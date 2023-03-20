Архангельская область, 20 марта, 2023, 03:07 — ИА Регнум. В Каргапольском районе Архангельской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик DAF. Авария унесла жизни четырёх человек, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

76.mchs.gov.ru ДТП

ДТП произошло вечером 19 марта недалеко от посёлка Летнеозерский по вине водителя грузовой машины, выехавшей на «встречку». Двое детей и двое взрослых из легкового автомобиля скончались на месте. Выжила только шестилетняя девочка, её госпитализировали с тяжёлыми травмами.

На месте аварии работают следователи и сотрудники правоохранительных органов.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 марта машина скорой помощи в Южно-Сахалинске не смогла доставить в областную больницу пациента из-за ДТП. Медицинский автомобиль столкнулся с автобусом на перекрёстке, пострадали врачи, человек, которому оказывалась помощь, и его сопровождающий.