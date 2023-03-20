Алонсо вернули третье место в Гран-при Саудовской Аравии и сотый подиум в «Формуле-1»

Джидда, Саудовская Аравия, , 02:36 — REGNUM По итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии в Джидде разгорелся скандал. Международная автомобильная федерация (FIA) лишила гонщика команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Фернандо Алонсо третьего места, наказав его, но потом вновь пересмотрела результаты и вернула испанца на подиум.

Формула 1

В гонке Алонсо финишировал третьим. При этом на старте он получил пять секунд штрафа за неправильное расположение машины на решётке. После финиша судьи добавили Алонсо 10 секунд, посчитав, что он неправильно отбыл стартовый штраф — двукратный чемпион мира лишился третьего места, скатившись на четвертую позицию в итоговом протоколе.

Рассмотрев протест FIA приняла решение отменить первоначальный штраф и восстановить Алонсо на третьем месте, с которым он также получил сотый подиум за всю карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд», который состоялся 19 марта на арене «Эксел Энерджи Центр» в Сент-Поле, завершился поражением «столичных» со счётом 3:5.