Москва, , 02:13 — REGNUM Олимпийский чемпион, российский фигурист Роман Костомаров находится в сознании, понимает, что с ним произошло, и готов предпринимать усилия, чтобы вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил хореограф в фигурном катании, продюсер Илья Авербух газете «Известия».

Роман Костомаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Он назвал ситуацию со здоровьем Костомарова сложными испытаниями и попросил молитв за скорейшее восстановление спортсмена. Во всесторонней поддержке накануне долгого пути к его выздоровлению также нуждается семья фигуриста, сказал Авербух.

Говоря о состоянии Костомарова, он назвал возможным его возвращение к фигурному катанию и к полноценной жизни.

«Рома полностью в сознании, он понимает всё и готов бороться и идти вперед. Мы будем делать всё возможное, чтобы помочь ему вернуться на лед и жить полноценной жизнью», — отметил Авербух.

Как сообщало ИА REGNUM, Костомаров был госпитализирован в январе с пневмонией. На фоне болезни у него развился сепсис и случился микроинсульт. Врачи были вынуждены ампутировать спортсмену стопы и пальцы на руках, чтобы спасти его жизнь. Долгое время фигурист находился без сознания. Попытки вывести его из медикаментозного сна начали предпринимать 15 марта.