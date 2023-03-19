Астана, 19 марта, 2023, 21:47 — ИА Регнум. В парламент Казахстана проходят шесть из семи участвовавших в выборах партий. По данным проведенного Институтом евразийской интеграции экзитпола, правящая партия республики «Аманат» набрала 53,46% голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Предпочли партию «Ауыл» 10,52% опрошенных избирателей, за партию «Республика» проголосовали 8,9% участников выборов, демократическая партия «Ак жол» набрала 7,87%, народная партия Казахстана — 6,25%.

В парламент Казахстана может пройти оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия, набрав 5,31% голосов.

Не преодолела 5% барьер партия «Байтак» (3,22%).

Среди избирателей «против всех» проголосовали 4,47% респондентов. Всего было опрошено 30 тысяч человек.

Голосование по парламентским выборам в Казахстане закончилось в 18:00 мск, идёт подсчёт голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Казахстана, явка на парламентских выборах в республике после закрытия всех избирательных участков составила 54,19%.