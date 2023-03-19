Исламабад, 19 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В отношении бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, 17 его помощников и нескольких десятков сторонников полиция выдвинула обвинения в терроризме и ряде других нарушений законодательства, сообщает 19 марта агентство Associated Press.

Insaf.pk Имран Хан

Правоохранители выдвинули обвинения после того, как 18 марта в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками партии «Движение за справедливость», сопровождавшими кортеж Хана.

Бывший премьер направлялся в суд на заседание по делу о продаже дорогих подарков, полученных им от зарубежных лидеров в период пребывания у власти.

В столкновении ранения получили более 50 офицеров полиции, 59 сторонников Хана были арестованы.

Помимо Хана, в правонарушениях обвиняются также несколько бывших министров и экс-спикер нижней палаты парламента Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта суд в Пакистане отменил ордер на арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Судья проинформировал стороны о переносе заседания на 30 марта и приказал Хану обеспечить своё присутствие в суде.