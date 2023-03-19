Москва, 19 марта, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Первая атомная электростанция Египта «Эль-Дабаа» (проект российского «Росатома») возводится с опережением графика, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Он подчеркнул, что проект реализуется, несмотря на геополитическую ситуацию в мире.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия и Египет заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции в составе четырёх энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Общая стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов.

Как сообщало ранее, Москва заявила о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС. Пока ведётся согласование параметров и финансовой модели проекта.