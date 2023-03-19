Тегеран, , 19:00 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси в Эр-Рияд. Об этом 19 марта сообщил помощник по политическим вопросам в администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди.

Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд Kremlin.ru

«Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз в своем послании президенту Ирана Ибрахиму Раиси приветствовал соглашение двух братских стран о восстановлении отношений и пригласил президента Ирана с официальным визитом в Эр-Рияд», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter.

По его словам, глава Саудовской Аравии также призвал к укреплению двустороннего экономического и регионального сотрудничества.

Джамшиди добавил, что «президент Ирана, в свою очередь, приветствовал приглашение короля Салмана и подтвердил готовность Ирана укреплять сотрудничество».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует посетить Москву с официальным визитом. Визит состоится на следующей неделе, 20–26 марта.