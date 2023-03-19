Москва, 19 марта, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Россия готова помогать в развитии сельскохозяйственного комплекса стран Африки, заявил 19 марта на международной парламентской конференции «Россия — Африка» посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Colibri-art Олег Озеров

Помощь России может заключаться не только в том, чтобы экспортировать зерно в Африку, отметил он. Также Москва может оказывать содействие в преодолении проблем, связанных с климатом, добавил Озеров.

Ранее в ходе работы конференции первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что Россия намеревается создать в Африке лизинговую компанию, а также открыть торговые представительства в Нигерии и Эфиопии.