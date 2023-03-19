СМИ сообщили о заметном улучшении состояния Романа Костомарова

Москва, , 18:02 — REGNUM Состояние здоровья Романа Костомарова заметно улучшилось, передает 19 марта «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста.

Роман Костомаров © Екатерина Чеснокова/Фото: РИА Новости

Костомаров начал дышать самостоятельно, без использования вспомогательного оборудования, отметил источник.

Ранее «Известия» сообщили, что после того, как Костомарову поменяли схему лечения, его состояние стало улучшаться.

Перенесший тяжелую форму пневмонии фигурист находится в больнице уже более двух месяцев. По данным СМИ, ему ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки.