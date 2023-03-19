Можайск, Московская область, 19 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Подмосковные следователи начали проверку после того, как подросток бросил огнетушитель в Вечный огонь в Можайске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Сообщается, что подмосковный СК проверит информацию средств массовой информации о хулиганских действиях подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса «Парк имени 40-летия Победы».

Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации и установленных обстоятельствах.

Ранее сотрудники Следственного комитета по Иркутской области начали доследственную проверку по факту утечки двуокиси хлора на Братском ЛПК (филиал группы «Илим»), произошедшей 18 марта из-за свища в трубе. Согласно опубликованным данным, в результате инцидента пострадали пять человек.