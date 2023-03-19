Донецк, 19 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Отмечается, что ВСУ вёли огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм со своих позиций, которые расположены около населённого пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M, произведенные в Словакии.

Уточняется, что у этих ракет увеличена дальность до 40,2 км, а также повышена ударная сила.

Как передавало ИА REGNUM, при обстреле из реактивной системы залпового огня Кировского района Донецка погиб мирный житель.