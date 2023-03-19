Москва, 19 марта, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В пяти городах России открылись участки для голосования на внеочередных выборах депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов Казахстана. Об этом 19 марта сообщили в МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Так, участки для голосования открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

В выборах принимают участие семь партий. Явка на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов к 10:00 (07:00 мск) составила 14,21%. Голосование будет считаться состоявшимся при любой явке избирателей.

Власти отмечают, что в республике нарушений порядка на выборах пока не зафиксировано. Полиция находится в усиленном режиме несения службы.