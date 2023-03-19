Астана, 19 марта, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Явка на проходящих 19 марта в Казахстане выборах депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов к 10:00 (07:00 мск) составила 14,21%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Голосование будет считаться состоявшимся при любой явке избирателей.

Премьер Казахстана Алихан Смаилов проголосовал на избирательном участке в Астане.

Власти отмечают, что в республике нарушений порядка на выборах пока не зафиксировано. Полиция находится в усиленном режиме несения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Демократической партии Казахстана «Светлый путь» Азат Перуашев вновь поднял вопрос об изменении официального названия страны.