Париж, 19 марта, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Недавнего американского лидера Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. О таком развитии ситуации написал в Twitter французский политик Флориан Филиппо.

Gage Skidmore Трамп

«Трамп сказал, что его могут арестовать. Настоящая причина в том, что он тот, кто может уничтожить глобализм», — считает Филиппо.

По мнению политика, экс-президент противостоит развязыванию третьей мировой войны. Американцы, в свою очередь, должны противостоять аресту и выйти на восстание в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура округа Манхэттен сообщила Трампу, что он будет задержан 21 марта по обвинению в предполагаемой выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем место романе.