Егорьевск, Московская область, 18 марта, 2023, 19:06 — ИА Регнум. На автовокзале в подмосковном Егорьевске водитель автобуса допустил наезд на пешеходов. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Инцидент произошёл на Привокзальной площади.

«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом марки «Лиаз», из-за технической неисправности совершил наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в результате ДТП пострадала пожилая женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали три человека. Авария произошла на 76-м км трассы Екатеринбург — Серов.