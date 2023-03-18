Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. ООН подтверждает продление зерновой сделки, сообщил 18 марта официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Грузовые суда с украинским зерном у побережья Стамбула

Ранее в ходе реализации сделки было перевезено 25 млн тонн зерна, это помогло снизить мировые цены на продовольствие, отметили в ООН.

Дюжаррик также призвал обе стороны удвоить усилия для всестороннего выполнения условий сделки.

О сроках продления в ООН не сообщили. Турецкие СМИ и власти Украины ранее заявили, что сделка продлена на 120 дней.