Пхеньян, 18 марта, 2023, 17:42 — ИА Регнум. США и их сателлиты своими агрессивными действиями нагнетают обстановку на Корейском полуострове и подводят ее к крайне опасной грани, заявил 18 марта посол России в КНДР Александр Мацегора.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Южная Корея

Среди таких опасных действий — широкомасштабные военные учения, стягивание в регион стратегических наступательных вооружений, конфронтационная риторика, отметил дипломат.

КНДР «вынуждена предпринимать обоснованные контрмеры», добавил Мацегора.

Ранее северокорейские СМИ сообщили, что в КНДР за одни сутки около 800 тысяч молодых граждан выразили желание поступить на военную службу или вернуться на неё для противостояния США и их марионеткам, а также для объединения полуострова.