Посол России заявил, что США нагнетают обстановку на Корейском полуострове
Посол России в КНДР: США подводят обстановку на Корейском полуострове к опасной грани
Пхеньян, 18 марта, 2023, 17:42 — ИА Регнум. США и их сателлиты своими агрессивными действиями нагнетают обстановку на Корейском полуострове и подводят ее к крайне опасной грани, заявил 18 марта посол России в КНДР Александр Мацегора.
(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force
Американские и южнокорейские военнослужащие. Южная Корея
Среди таких опасных действий — широкомасштабные военные учения, стягивание в регион стратегических наступательных вооружений, конфронтационная риторика, отметил дипломат.
КНДР «вынуждена предпринимать обоснованные контрмеры», добавил Мацегора.
Ранее северокорейские СМИ сообщили, что в КНДР за одни сутки около 800 тысяч молодых граждан выразили желание поступить на военную службу или вернуться на неё для противостояния США и их марионеткам, а также для объединения полуострова.