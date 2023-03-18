Екатеринбург, 18 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали три человека, сообщает 18 марта региональное управление Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что днём 18 марта на 76-м км трассы Екатеринбург — Серов в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил 16 пассажиров, врезался автомобиль Toyota Voxy, выехавший на полосу встречного движения.

«В результате аварии пострадали трое пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ДТП с участием микроавтобуса, сбившего шесть человек на тротуаре в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело.

По данным полицейского расследования, водитель Ford Transit 1994 года рождения не справился с управлением микроавтобусом после «дорожного инцидента» с участием автомобиля Renault Kaptur.