Севастополь, 18 марта, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Севастополь за рулем автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Предполагалось, что президент будет участвовать в церемонии открытия детской школы искусств по видеосвязи, однако Владимир Путин «умеет удивлять», отметил губернатор.

«Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!» — написал Развожаев.

Как сообщалось ранее, глава государства 18 марта принимает участие в открытии детской школы искусств и детского центра «Корсунь» в Херсонесе.