Севастополь, 18 марта, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 марта прибыл в Севастополь. Глава государства участвует в церемонии открытия школы искусств и центра «Корсунь».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

18 марта исполняется девять лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России.

17 марта президент поздравил с этим днем всех жителей России, напомнив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны.