Исламабад, 18 марта, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Слезоточивый газ применили полицейские против сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Об этом 18 марта сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции Исламабада Акбара Насира Хана.

Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press Столкновение пакистанской полиции со сторонниками Имрана Хана

По его словам, инцидент произошёл в результате провокации со стороны активистов оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС), председателем которой является Имран Хан.

«Люди, сопровождавшие кортеж Имрана Хана, первыми запустили заряды со слезоточивым газом», — сказал начальник полиции.

Он добавил, что полиция в качестве ответных мер применила слезоточивый газ.

Бывший премьер-министр прибыл в окружной суд Исламабада, чтобы принять участие в заседании по делу о продаже дорогих подарков, якобы полученных им от зарубежных лидеров во время пребывания у власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пакистане полицейские проникли в резиденцию бывшего премьер-министра страны Имрана Хана в Лахоре.