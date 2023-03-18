Москва, 18 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Ревизия в Киево-Печерской лавре приурочена не к защите культурных ценностей, она является попыткой надругательства над её монахами. С таким заявлением 18 марта в эфире телеканала «Россия-24» выступил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Членам комиссии совершенно нет дела до того, какой ценностью обладают святые мощи, другие святыни, которые также могут иметь и музейную ценность, помимо духовной. Они просто хотят унизить, подвергнуть давлению братию Киево-Печерской лавры и избрали для этого самый жёсткий, самый издевательский способ», — добавил он.

Данное действие, по мнению Кипшидзе, является «ничем не ограниченным и безнаказанным насилием над совестью верующих людей, на которую украинские власти наплевали».

Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия для проведения ревизии Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совместно с владыкой Павлом записали обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к верующим к усиленной молитве и стоянию за общую святыню, которую незаконно хотят забрать у монахов лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим продолжает преследовать Украинскую православную церковь, её священников и монахов. В случае, если они не перейдут в раскольническую Православную церковь Украины, им придётся до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру. Это решение ущемляет права граждан на свободу совести и вероисповедания, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она обратилась в ООН с просьбой о содействии в ситуации с лаврой.