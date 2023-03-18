Будапешт, 18 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Глава оппозиционной партии «Диалог за Венгрию» Ричард Барабаш 18 марта призвал власти страны отозвать посла из Москвы и понизить уровень дипломатических отношений с Россией.

Сергей Фадеичев/ТАСС Посольство Венгрии в Москве

Так, по его мнению, нужно отреагировать на решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест президента России за «военные преступления».

Прерывать дипломатические отношения, по мнению политика, не следует, потому что это повлекло бы за собой проблемы для Венгрии в экономической, энергетической и иных сферах.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в будущем из-за меняющихся геополитических реалий стране, возможно, придётся пересмотреть отношения с Россией.