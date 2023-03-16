Москва, , 19:19 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад считает главу украинского режима Владимира Зеленского клоуном. Об этом сирийский лидер заявил в интервью телеканалу «Соловьев Live».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не знал о нём ничего. Его мы начали слушать как клоуна», — сказал Асад, назвав выступления Зеленского клоунадой.

По его словам, украинский лидер ведёт себя как комедийный актёр. Он отметил необходимость таких клоунов, чтобы «они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть».

Накануне сирийская делегация во главе с Башаром Асадом прибыла в Москву. Президент Сирии встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе в многоквартирном доме с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры и других «мутных персонажей».