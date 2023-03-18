Ростов-на-Дону, 18 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Бывший игрок и главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Синау скончался в возрасте 78 лет. О смерти спортсмена 18 марта сообщила пресс-служба клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Валерий Николаевич выступал за наш клуб, будучи футболистом, а также был главным тренером в 80-е годы», — говорится в публикации.

Причины смерти мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта после продолжительной болезни в возрасте 76 лет скончался заслуженный тренер России по шахматам Наум Рашковский.