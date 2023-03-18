Москва, 18 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Государственный учёт сверхлёгких пилотируемых гражданских воздушных судов вводится в России с 1 сентября 2023 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 18 марта на официальном портале правовой информации.

Лаура Коробкова/РИА Новости Дельтаплан

Закон распространяется на летательные аппараты массой до 115 кг. В их числе дельтапланы, парамоторы, паралёты, микросамолёты, одноместные планеры. Владельцы будут регистрировать их в Росавиации.

Поправки внесены в статью Воздушного кодекса, предписывающую регистрировать беспилотники со взлётной массой от 150 г до 30 кг. В правительстве ранее отмечали, что учёт сверхлёгких пилотируемых аппаратов нужен для повышения безопасности полётов и обеспечения эффективного использования воздушного пространства.

Кроме того, авиапроисшествия и инциденты с воздушным судном будут расследоваться даже в том случае, если оно должным образом не зарегистрировано и не учтено.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также подписал закон, упрощающий совершение покупок в зарубежных интернет-магазинах. Теперь для покупок в пределах 15 тыс. рублей не нужна идентификация личности.