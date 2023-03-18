Москва, 18 марта, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Русофобия как опасное преступление должна быть внесена в законодательство», — сказала Яровая.

Комментируя решение Международного уголовного суда (МУС), Яровая сказала, что это нужно квалифицировать как акт терроризма, направленный против России и подрывающий основы безопасности в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МУС, который не входит в официальные структуры ООН, разместил информацию о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию МУС, и его решения являются ничтожными с точки зрения права.