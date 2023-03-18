Луганск, 18 марта, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с днём воссоединения полуострова с Россией. Текст поздравления 18 марта опубликован на сайте главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он напомнил, что 16 марта 2014 года в ответ на государственный переворот нацистов на Украине жители полуострова в один голос заявили о восстановлении справедливости, а 18 марта 2014 года произошло судьбоносное событие.

Глава региона напомнил, что возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия является великой державой, способной защитить своих людей, где бы они ни находились.

«Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле», — подчеркнул он, добавив, что путь ЛНР оказался дольше и сложнее.

«Но мы всегда чувствовали вашу поддержку. И сегодня наши военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом — украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России», — напомнил глава региона.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав России.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин также поздравил крымчан и всех жителей России с девятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.