Астана, 18 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Великобритания намерена и дальше содействовать Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта его энергоносителей. Об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил 18 марта на пресс-конференции после переговоров с руководством внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что обсудил с казахстанскими коллегами перебои в поступлении из этой страны нефти и газа. В частности, речь шла о возможной помощи со стороны Великобритании в развитии проекта «Среднего коридора» — Транскаспийского международного транспортного маршрута, который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

«Мы продолжим работать вместе с правительством Казахстана над изучением способов защиты и диверсификации экономической базы», — сказал Клеверли.

Он добавил, что британская сторона заинтересована в наличии у Астаны нескольких вариантов работы с международными партнёрами.

Клеверли напомнил, что Британия и Казахстан скоро подпишут новое соглашение о стратегическом партнёрстве, и подчеркнул, что сотрудничество Лондона и Астаны очень важно «в это опасное время для глобальной безопасности и мирового порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские власти заявили, что не намерены вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с событиями на Украине.