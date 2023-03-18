Берлин, 18 марта, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц считает, что канцлер Германии Олаф Шольц «теряет связь с реальностью». Комментарий оппозиционера на речь политика цитирует портал T-online.

Олаф Косинский Олаф Шольц

По словам Мерца, правительство ФРГ дезориентировано и не способно действовать.

Восприятие действительности канцлером «тревожным образом» расходится с реальностью.

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — констатировал лидер ХДС и добавил, что власти раздираются во внутренних конфликтах, ссорах и распрях.

Как сообщало ИА REGNUM, Шольц рассказал о своём видении гарантий безопасности Украины и предложил настраиваться на то, что противостояние Киева и Москвы будет продолжаться долго.