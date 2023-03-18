Братислава, 18 марта, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29, принадлежащих Словакии, было заключено 17 марта. Документ подписали посол Киева в Братиславе Мирослав Кастран и исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь, сообщило информагентство ТАSR.

(сс) Clemens Vasters Миг-29 ВВС Словакии

Предполагается, что на передачу военных самолётов уйдёт несколько недель. Помимо истребителей Киев также получит два зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны «Куб». Ранее отправка вооружений была единогласно одобрена членами правительства Словакии и поддержана спикером парламента, отмечал исполняющий обязанности премьер-министра страны Эдуард Хегер.

В посольстве России в Братиславе отреагировали на подписание соглашения, назвав незаконной передачу Украине техники, произведённой в Советском Союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось намерение отправить Украине из Словакии десять боевых самолётов МиГ-29. Истребители собираются применять в зоне боевых действий.