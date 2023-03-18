Москва, 18 марта, 2023, 03:33 — ИА Регнум. На 3,3% будет повышен размер социальных пенсионных выплат жителям России. Индексация станет дополнительной после роста пенсий на 10% в июне 2022 года. Документ об этих изменениях опубликован на российском портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В тексте прописаны коэффициент индексации и дата повышения пенсий. Размер выплат увеличится с 1 апреля. В Министерстве труда России пояснили, что это второй этап индексации и в целом за год социальные пенсии увеличат на 13,6%.

Повышение пенсий коснётся порядка 4 млн человек. Для увеличения выплат в бюджете РФ предусмотрено около 15,6 млрд рублей. Размер индексации был рассчитан на основании величины прожиточного минимума в стране. Для тех, чьи пенсии не дотянут до этого уровня после повышения, предусмотрят дополнительные выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России были проиндексированы пенсии неработающим пожилым людям. Тогда выплаты возросли на 4,8%.