Штат Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Россия намерена провести в начале апреля неформальное заседание Совета Безопасности ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Об этом заявил 17 марта на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Отмечается, что с начала спецоперации к концу февраля 2023 года в Россию эвакуировано более 4,5 млн человек, из которых почти 700 тыс. детей.

Большая часть несовершеннолетних эвакуирована в Россию с родителями либо опекунами.

«В этой связи вызывают недоумение многочисленные спекуляции на тему прибытия в нашу страну огромного числа несопровождаемых детей. Чтобы пресечь спекуляции на этой теме, в начале апреля мы организуем неформальное заседание Совета Безопасности по «формуле Арриа», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, о фактах, доказывающих участие стран Запада в конфликте на Украине, всё чаще становится известно России, заявил Василий Небензя 17 марта на заседании СБ ООН.