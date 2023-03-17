Москва, 18 марта, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Бары Москвы Underdog и La Virgen могли финансировать деятельность ВСУ. В заведениях представителями правоохранительных органов проводятся проверки, сообщило ТАСС.

По информации из силовых структур города, правоохранители сейчас находятся в барах. В том числе проверяется деятельность отдельных посетителей заведений.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ», — отметили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные вопросы о финансировании украинских военных возникали к сети московских кафе. Сообщалось, что в заведениях собирали оружие для ВСУ. Сборы позиционировались как гуманитарная помощь.